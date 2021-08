Álvaro Pacheco: "Para quem marca é uma satisfação muito grande, mas para quem sofre..."

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após a vitória diante do Tondela (2-1) no Estádio Capital do Móvel (casa emprestada) em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Penso que foi um jogo muito bem disputado, de duas equipas que mantiveram sempre uma intensidade e um ritmo de jogo sempre muito elevado. Com um calor que não facilitava mantermos essa intensidade de jogo e mesmo assim as duas equipas mantiveram. Penso que estivemos sempre por cima, tanto na primeira parte como na segunda parte fomos a equipa com mais oportunidade de golos e que fez mais para chegar à vitória. E fomos premiados no último lance. Evidentemente, para quem marca é uma satisfação muito grande, mas para quem sofre fica o sentimento que poderia sair com pontos, mas penso que as duas equipas estão de parabéns. Mantivemos sempre um espírito do que é ser Vizela, de lutar até ao fim e conseguimos no final os três pontos, por isso os meus parabéns aos meus jogadores".

Schettine: "Já não estava a haver muito espaço entre linhas, ele seria o único jogador a procurar profundidade para libertar os espaços para os companheiros. Ele sabia, ele é um jogador com um timing fantástico, é um finalizador nato. É um jogador que está a crescer, que vem de uma época não tão boa, mas está a fazer uma extraordinária época como todos os jogadores do Vizela. Todos estão de parabéns".

Abraço com Bruno Wilson: "Disse que ele faz parte desta família, já percebeu os conceitos desta família, a importância que temos que nos sacrificar em prol dessa família. Ele não estava em condições a 100%, mas sentiu que a equipa precisava dele e disponibilizou-se para ajudar a equipa, fez um excelente jogo, só foi pena não fez o golo que merecia".

Departamento médico: "Quero dedicar esta vitória a todos os vizelenses, mas também ao nosso departamento médico que é fantástico, a forma como tem recuperado os nossos atletas. Eles fazem milagres, a vitória é para eles".

Ser Vizela: "Depois de regressar ao primeiro escalão, fomos capazes de fazer esta exibição e dar a reviravolta... É algo por que toda a família esperava. Penso que foi merecido e esta vitória é de toda a família".