Álvaro Pacheco orgulhoso, apesar da derrota: "Fizemos um grande jogo, fomos Vizela"

Álvaro Pacheco, no final do Vizela-Braga

Declarações do treinador do Vizela, no final do encontro com o Braga (0-1)

Reação à derrota: "O Vizela merecia outro resultado, mas o futebol é mesmo assim, também defrontámos uma excelente equipa, está no seu melhor momento e está muito confiante, muito madura e entrosada. Sabíamos que o Braga ia querer entrar forte para resolver cedo e, depois, gerir o jogo à sua maneira, mas nós também entrámos fortes, quisemos ser agressivos com e sem bola, não dando espaço ao Braga. O Braga começou a empurrar-nos para trás, mas fomos controlando o jogo, ainda que não criando muitas oportunidades. Na segunda parte, sabíamos que podíamos tirar superioridade na parte física e no ritmo de jogo, foi isso que aconteceu, também por causa da expulsão, mas também ajudou a forma de jogar do Vizela. A segunda parte foi de sentido único, com o Braga muito organizado e nós a saber atraí-los e atacar nos momentos certos. Criámos imensas oportunidades, faltou fazer golo, acho que se tivéssemos feito um golo podíamos ter feito a remontada."

Orgulho no grupo de trabalho: "Tenho de estar orgulhoso pelo desempenho dos meus jogadores, embora triste pelo resultado. Hoje, faltou eficácia e sermos mais criteriosos no momento da finalização. Sair com uma derrota é injusto, mas o futebol é assim. Fizemos um grande jogo, fomos Vizela."

Estreia de Guo Tianyu: "Foi um jogador que observámos e mereceu a nossa atenção pelas suas características. É alto e forte no jogo aéreo, o seu ponto mais forte, mas tem um raio de ação grande, sabe ligar o jogo e é um finalizador por isso é um dos melhores marcadores da China. Pelas informações que recolhemos, humanamente também se encaixava no Vizela e a integração dele está a ser fantásticas. É muito interessado e, em pouco tempo, vai saber falar português, o que o vai ajudar muito. Vai ajudar-nos."

Desejo de sorte ao Braga: "Quero ainda desejar as maiores felicidades ao Braga, tem feito um trajeto na Liga Europa que orgulha os portugueses e não tenho dúvidas que vai estar na meia-final".