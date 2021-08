Álvaro Pacheco, o gesto de Palhinha e Koffi: "Ainda está meio abananado"

Declarações do treinador do Vizela à SportTV após a derrota por 3-0 frente ao Sporting, no primeiro jogo do campeonato 2021/22.

Sorriso: "É um sorriso de quem está a realizar um sonho, um sorriso do orgulho que tenho nos jogadores. O desafio que lancei foi desfrutarem do batismo deste primeiro jogo, seis jogadores estrearam-se na I Liga e dos 16 utilizados só dois estavam na I Liga na época passada. Foi um jogo emotivo, apaixonante, duas equipas a querer ganhar o jogo, porque não viemos cá para defender. Foi pena na segunda parte não cometermos aquele erro e não sermos capazes de aproveitar mais os espaços que o Sporting deu. Vão ter dois dias de folga para viverem o jogo com a família e segunda-feira estamos de volta."

Limitações no onze: "Tenho que procurar soluções para os problemas que tenho. Pelo jogo escolheria os dois centrais do Vizela para melhores em campo. O Koffi ainda está meio abananado, só fez um treino e jogou até não poder mais. Lançámos mais um menino [Hugo Oliveira] que se calhar não imaginava poder jogar com o campeão. Depois deste jogo esta experiência vai deixar-nos mais fortes."

Palhinha: "Foi meu jogador, disse-lhe na altura que ele ia chegar ao topo e que ia chegar à Seleção Nacional. Conseguiu e ofereceu-me a camisola por amizade e por essas palavras que se lembrou de eu lhe ter dito e para mim é um orgulho ele ter-se lembrado."