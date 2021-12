Álvaro Pacheco, o FC Porto e depois o Braga: "O Natal vai ser fantástico"

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na antevisão ao jogo com o FC Porto, domingo, às 19h00.

Grandes dificuldades criadas ao Benfica, na primeira receção a um grande: "Espero que possamos criar muitas dificuldades outra vez. O Vizela será uma equipa corajosa, contra um adversário que nos vai criar um desafio muito grande, forte, bem orientado, com uma intensidade de jogo à imagem do seu treinador. Antevejo um jogo com golos, pois as duas equipas têm a baliza nos horizontes, mesmo a nível estratégico vai ser um jogo interessante, por isso antevejo um jogo emotivo e com golos."

Ainda o jogo: "Vamos ter que estar à nossa imagem. Teremos momentos em que não poderemos controlar o jogo, teremos que nos reorganizar, estruturar e teremos que saber sair desses períodos. Fizemos uma semana muito boa, não deu para trabalhar da forma que pretendíamos, mas abordámos os pontos que achamos essenciais e acredito que vai ser um jogo muito bom."

FC Porto em 4x3x3 ou em 4x4x2: "Olhando para as estatísticas, é a equipa com maior posse de bola, que mais vezes chega à baliza adversária, é muito agressiva, defensivamente concede menos remates aos adversários e dos três grandes é a mais forte nos duelos individuais. Acredito que o Sérgio pode alterar em função do que é melhor para o jogo. Nós estamos preparados para qualquer FC Porto. Defensivamente, temos que saber proteger a largura, os corredores e a profundidade, temos que ser compactos, principalmente fortes nos duelos, estarmos bem posicionados para as coberturas serem eficazes e saber o que temos que fazer quando ganharmos a bola."

FC Porto e Braga, na Taça, antes do Natal: "O Natal vai ser fantástico, estou num clube que amo, tenho uma família que me orgulha e será sempre um Natal feliz. Se estivermos à nossa altura, seremos capazes de superar esses dois desafios."

Adeptos: "Os vizelenses vão estar em maioria, tem sido essa a norma e vai continuar assim."

Ivanildo e Claudemir em recuperação: "Nenhum deles vai jogar. Estão os dois lesionados, sem dúvida que o Ivanildo estará mais tempo, o Claudemir em breve estará a ajudar a equipa."

Goleada em Arouca: "Sentíamos que a vitória estaria perto. Foi uma grande exibição, regressámos às vitórias merecidamente, seis jogadores que foram titulares estavam no Campeonato de Portugal há duas épocas e é um orgulho ver estes jogadores crescerem e mostrarem-se ao futebol português."