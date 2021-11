Álvaro Pacheco: "Na primeira parte, tivemos medo de assumir aquilo que somos"

Declarações do técnico do Vizela, no final do encontro com o Braga (4-1)

Jogo: "Foi uma abordagem muito forte do Braga, na primeira parte. Têm uma excelente equipa e um excelente treinador, que souberam explorar as nossas fragilidades. Mentalmente, não foi à Vizela. Receosos, com medo de saltar. Os homens da frente com preocupação defensiva. Quando ganhávamos a bola, perdíamos com facilidades. Sem grande critério, criou-nos um desgaste grande. Ficámos com medo. O Braga foi crescendo. Na segunda parte, tínhamos 45 minutos para mudar. Há algo que nós não podemos perder: o que nós somos. Conseguimos equilibrar, faltou-nos critérios e melhores decisões. Parabéns ao Braga, ganhou hoje e muito bem."

Segunda parte: "Esquecer não. Nós, na primeira parte, tivemos medo de assumir aquilo que somos. Faltou-nos ter bola, não percebermos o tipo de ligações que tínhamos de fazer. Como desmontar o Braga. A nossa inibição mental...foi isso que diferenciou. O Vizela entrou receoso, o Braga entrou para ganhar. Temos de ter mentalidade em todos os jogos. Na segunda parte, fomos atrás do prejuízo. Procurámos marcar um golo para reentrar. A partir do 3-0, foi o nosso melhor período. Acreditava que podíamos fazer o 3-2. No último passe, as coisas não saíram. Tentar perceber o que correu mal. Agarrarmo-nos à segunda parte."