Álvaro Pacheco: "Na minha cabeça, o objetivo do Vizela é claro"

Treinador do Vizela, clube recém-promovido à I Liga, falou aos jornalistas em Lousada, no arranque dos trabalhos dos minhotos para a nova temporada.

Arranque de temporada: "Criou-se aqui uma dinâmica fantástica, estávamos com vontade de começar. É um novo ciclo, estamos no dia perfeito para começar algo que queremos, continuar a fazer história neste clube."

Elogios aos jogadores: "Acredito na estabilidade, na continuidade, contei com um grupo de jogadores com grande qualidade e de caráter humano espetacular. Tinha de manter esta base."

Reforços à vista, depois dos anúncios de Tomás Silva e Nuno Moreira: "Vão ter que chegar, o futebol é mesmo assim. Estava a dizer que deixámos partir alguns elementos determinantes no nosso trajeto e na nossa caminhada. Mas isso faz parte do futebol. Vêm jogadores novos, o importante é acreditarem no nosso projeto e que queiram vir. É um projeto diferente, estamos à procura de jogadores. Se vierem, bom, se não vierem, prefiro ficar com os que temos aqui. Vamos iniciar o processo com muitos jogadores dos sub-23, vamos construir o plantel com tranquilidade."

Estreia na I Liga para Álvaro Pacheco: "Só vejo coisas positivas a acontecerem. A desfrutar e a fazer o que mais gostamos. Em busca das nossas metas e objetivos. O objetivo é claro. Na minha cabeça, é não fugirmos daquilo que somos. Temos um ADN e queremos ser capazes de mostrá-lo no escalão mais alto do futebol português. Ir para todos os jogos com o objetivo de ganhar todos, conquistar os três pontos.

I Liga vai proporcionar mais momentos de dificuldade? "Isso não sei, vamos com esse objetivo, jogar par ganhar sempre. Este grupo está habituado a enfrentar as dificuldades. Teremos sempre que aprender, o Mundo está sempre a mudar e o futebol também. Temos de adaptar-nos a isso, de ultrapassar os obstáculos que temos pela frente. Nas dificuldades temos de superar-nos."