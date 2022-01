Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após a derrota (0-2) na receção ao Sporting.

O jogo: "Faltou-nos a eficácia que o Sporting teve. Entrámos muito fortes e queríamos fazer um golo. Queríamos passar para a frente do marcador. Num erro na primeira fase de construção, o Sporting cria a primeira oportunidade e faz o golo. O Sporting nunca esteve confortável em todo o jogo. Foi muito eficaz na primeira parte. Na segunda parte, queríamos continuar focados no nosso jogo e na nossa coesão defensiva. Queríamos criar oportunidades e marcar um golo, para fazer o Sporting "abanar". Nunca deixámos o Sporting tranquilo no jogo e lutámos até ao fim. Não conseguimos reentrar no jogo, mas tudo isto seria alterado se o Coates fosse expulso ao minuto três ou ao minuto quatro [por falta sobre Schettine]. Já tive jogadores expulsos dessa forma. Dou os parabéns aos meus jogadores pela forma como estiveram ao longo dos 90 minutos."

Preparação: "temos podido treinar [devido às infeções pelo novo coronavírus]. O Aidara não treinou e entrou em jogo, tal como o Nuno Moreira e o Kiko Bondoso. Além das infeções, temos tido uma sequência de jogos intensa e não conseguimos treinar. Mas o Vizela está a criar oportunidades. Conseguiu-o contra o FC Porto e o Sporting. Parafraseando o Cristiano Ronaldo, os golos são como o ketchup, e, quando começarem a entrar, vão ser muitos."

Confusão no final do jogo: "O [treinador do Sporting] Rúben [Amorim] falou muito bem [sobre a confusão no final do jogo]. Eu quis tirar os meus jogadores do campo e pedi aos jogadores do Sporting para se acalmarem. O futebol não precisa de nada disso, ainda para mais quando o jogo foi tão bonito e emotivo. O Sporting nunca desistiu do terceiro golo e nós não desistimos de um resultado melhor".

Eis o lance de Coates logo no início do jogo: