Álvaro Pacheco lamenta protocolos de entrada na Luz: "Quem fica a perder é o campeonato..."

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na antevisão à visita ao Benfica, agendada para a próxima sexta-feira, em jogo da 26ª jornada da Liga Bwin.

Objetivos: ""São sempre os mesmos, olhamos sempre jogo a jogo. É mais um jogo, há três pontos em disputa e nós vamos daqui com muita vontade de conquistá-los. Sabemos que vamos defrontar um adversário que luta, claramente, por outros objetivos, diferentes dos nossos; um adversário que, neste momento, está mais consistente, mais forte, mais regular. Sabemos que teremos de estar ao nosso nível, não só na qualidade de jogo, mas também da concentração. Temos de estar focados, durante os 90 minutos, porque quaisquer pequenas distrações podem ser-nos fatais. É um desafio que chega na melhor altura e vamos com muita vontade de conquistar pontos".

O que vai pedir à equipa: ""Que sejamos nós próprios. Acima de tudo, que não tenhamos medo de enfrentar este desafio de olhos nos olhos, que é como acho que temos de olhar para a vida. Temos mais um jogo pela frente. É o mais importante, porque é o próximo, contra uma grande equipa, mas não podemos desvirtuar aquilo que somos e o que nos trouxe até aqui. Temos uma identidade, uma forma de ser, uma forma de estar, portanto, é pegarmos nisto que nos trouxe até aqui e termos a coragem de continuar assim. Só com esta forma de encarar este desafio estaremos mais perto de conquistar os pontos, que é o que pretendemos, e assim consolidar a nossa posição na tabela".

Ausência anunciada dos adeptos: ""Quem fica a perder é o futebol português. Essa medida que o Benfica tomou... quem fica a perder é o nosso campeonato, porque estes nossos adeptos têm tido uma postura exemplar, um amor ao clube, à equipa, e têm estado por todos os estádios. Quem fica a perder, claramente, é o nosso campeonato, e nós também. A própria equipa fica órfã desse décimo segundo elemento, que tem sido uma grande força pelo apoio, o carinho que tem dado. Também sinto que é normal, que eles podem estar um bocadinho tristes pela nossa última exibição, mas temos de olhar para isso como um ato isolado. O nosso desempenho fugiu do padrão. Se olharmos para os últimos jogos em que não fomos capazes de atingir o nosso objetivo, temos três derrotas e dois empates. Nos dois empates, merecíamos mais e nas três derrotas, tirando esta, com o Paços de Ferreira e com o Gil Vicente não merecíamos perder; fomos melhores, fomos superiores e merecíamos ter pontuado. Neste último jogo, o Santa Clara foi superior a nós. O que posso dizer aos adeptos é que estejam tranquilos, porque esta equipa não se desvirtua, sabe qual o caminho que tem de seguir para atingir o nosso objetivo, que é a permanência. Com maior ou menor esforço, com maior ou menor dificuldade, vamos conseguir. É evidente que, nesta fase, gostaríamos de estar numa posição que nos desse uma tranquilidade muito maior, mas o que posso dizer é que o crescimento e o espírito da equipa, e mesmo na reflexão depois do jogo, o que senti na equipa deixa-nos uma tranquilidade muito grande. Vamos atingir os nossos objetivos."

Diferenças desde o jogo da primeira volta: ""Claramente, o nosso adversário está totalmente diferente, não só pela mudança de treinador, a liderança, mas pela forma como estrutura a equipa e procura o jogo. Toda ela está com dinâmicas novas, mas não deixa de ser o Benfica. Sabermos que, para sermos capazes de os anular, temos de ser muito fortes, não só pelos corredores laterais, onde o Benfica, neste momento, é muito forte, mas também a reduzir o espaço entre linhas, onde anda o Gonçalo Ramos e que o Rafa também gosta de aproveitar para depois acelerar o jogo. Também os avançados são muito fortes na profundidade e temos de ser capazes de retirar esse espaço ao Benfica. É uma equipa que passou por uma fase complicada, de adaptação a este treinador, mas agora está muito mais consistente, mais forte. Nós temos ganho experiência, ainda nos estão a faltar alguns pormenores para conseguirmos os nossos objetivos no nosso crescimento, mas, o que sinto é que temos dado passos sustentados. É evidente que não temos conseguido o nosso objetivo, que são os pontos, mas o que sinto, na forma como a equipa se tem comportado, é que esses pontos vão chegar, essa tranquilidade, e que a permanência vai chegar com alguma tranquilidade".