Álvaro Pacheco já prepara a próxima temporada

Treinador manteve-se fiel a uma filosofia de jogo arrojada para um clube que tinha como objetivo a permanência - uma aposta que deu resultados históricos

A meio desta época, Álvaro Pacheco deu uma longa e primeira entrevista a O JOGO e nela deixou uma promessa muito clara: nem que o Vizela estivesse aflito na classificação iria mudar a forma de jogar e nunca iria deixar de apresentar o futebol positivo. Cumpriu. Da primeira até à penúltima jornada, o Vizela, mesmo a precisar de pontos como de pão para a boca, foi igual a si próprio, e a última grande demonstração disso mesmo foi o jogo que fez no Estádio do Dragão, onde recuperou de uma desvantagem, olhando nos olhos o novo campeão nacional. Enervou os dragões e manteve a incerteza no resultado quase até ao final. Os dedos de uma mão chegam para contar as equipas que fazem isso, ou que fizeram nesta época, no Estádio do Dragão...

Álvaro Pacheco tem uma ideia: quanto mais mudar, principalmente o sistema tático, mais confusão se instala no espírito dos jogadores e menos probabilidade de sucesso isso tem. Por isso, o treinador nunca se desviou da sua ideia de jogo, às vezes um bocado romântico, que acabou por dar resultado.

O Vizela fez no domingo a festa da permanência, provavelmente mais tarde do que imaginaria e merecia, mas fez. E ontem Álvaro Pacheco era um homem muito feliz e orgulhoso dos seus jogadores e da empatia que conseguiu criar com os adeptos do clube, que foram enchendo o estádio à medida que o campeonato foi avançando. Álvaro Pacheco teve um "day after" normal - de manhã foi dar uma caminhada coma esposa, à tarde entreteve-se a meter a leitura em dia, a ver o que os jornais disseram do seu Vizela.

Que continuará a ser dele. O treinador tem mais um ano de contrato e vai manter-se no clube, aliás, a preparação da próxima temporada já começou há algum tempo, porque sempre houve confiança dos dirigentes no trabalho que se estava a fazer. Álvaro Pacheco nem precisará de fazer muitas contratações, a base da equipa vai manter-se, as aquisições serão cirúrgicas e os alvos já estão identificados. Vizela é só sorrisos. Merecidos.

