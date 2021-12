Álvaro Pacheco: "Há dois anos estávamos a ver jogos destes na televisão"

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após a vitória na receção ao Braga (1-0), esta quinta-feira, que garantiu à equipa o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.

Noite para a história: "Estes jogadores, este clube, esta administração, a forma como o clube tem crescido... Tem conseguido fazer história. A nível da Taça conseguimos igualar o feito que o Vizela consegui até então. Estamos de parabéns. O objetivo de manter o sonho de chegar ao Jamor foi conseguido. Foi uma competição diferente da que tivemos com o FC Porto, se perdêssemos ficávamos fora, tínhamos que entrar com uma vontade grande de ganhar e saber reagir às adversidades. Principalmente, sermos capazes de continuar a crescer. É uma equipa que acaba de chegar à I Liga. Muitos destes jogadores que jogaram hoje estão a fazer esse percurso. É importante também eles irem crescendo e adaptarem-se. Há dois anos estávamos a ver jogos deste género na televisão e agora estamos a ser capazes de jogar e encurtar aquela distância de uma equipa que acaba de chegar à primeira divisão. Deve-se à atitude, ao comportamento e ambição que os meus jogadores têm. Acabámos por ser felizes pelas incidências que aconteceram no jogo, mas penso que merecemos."

Expulsões no Braga: "Claramente tínhamos como objetivo chegar muito fortes, ser capazes de chegar ao golo, porque sabíamos que o Braga vinha de uma situação instável. Se marcássemos o golo o teríamos maior controlo sobre o jogo. E foi isso que aconteceu. Fomos capazes de entrar fortes, controlámos o jogo. Foi uma partida que ficou marcada por uma expulsão [Abel Ruiz viu o vermelho na primeira parte, André Horta na segunda]. Não tenha sido por maldade, mas são as regras."

Desafios com os grandes: "Nós temos claramente que fazer uma análise fria. Aquilo que os dados nos deram é que havia, e há, uma diferença muito grande para os três grandes, o Braga e o Vitória. Aquilo que é o nosso processo é perceber dentro da competição como podemos encurtar essa distância e como podemos crescer. Aquilo que fizemos foi perceber as diferenças que havia e que padrões podiam existir neste jogo para sermos capaz de testar com o Braga e as coisas correram bem."

Sonho de ir ao Jamor: "É o sonho de quem está neste campeonato, é o sonho de criança estar no Jamor e participar da final da Taça de Portugal. Enquanto for possível vamos acreditar no sonho, porque os sonhos às vezes são capazes de ser alcançados."