Álvaro Pacheco garante: "Vamos ser uma equipa capaz de fazer coisas bonitas"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela

Redação com Lusa

Declarações de Álvaro Pacheco na sala de imprensa após a derrota por 3-0 em casa do Sporting, na primeira jornada do campeonato.

O jogo: "Não tenho dúvidas de que os jogadores desfrutaram. Seis jogadores jogaram pela primeira vez na I Liga e só dois jogadores estiveram o ano passado na I Liga. Jogamos sempre para ganhar, mas este era um jogo para desfrutar e aprender os patamares que temos de atingir. Fizemos uma primeira parte muito boa, discutimos o jogo, com oportunidades para os dois lados. Ao intervalo, vimos os erros que estávamos a cometer e concluímos que as oportunidades do Sporting estavam a surgir de erros nossos. Entrámos e sofremos o primeiro golo numa má decisão, muito cedo."

Estratégia: "Queríamos levar o empate mais longe para depois pressionar o Sporting, mas temos de perceber que na I Liga o pormenor é importante. O golo deu tranquilidade ao Sporting, tirou-nos discernimento, mas nunca perdemos a nossa identidade. Parabéns ao Sporting, que hoje foi melhor do que nós."

Futuro: "Vamos ser uma equipa corajosa, aguerrida e a jogar sempre para ganhar, uma equipa que vai fazer coisas bonitas e que quer continuar a fazer história."

Adeptos: "Já tinha saudades desta envolvência e deste ambiente com os adeptos nas bancadas. Para nós, os adeptos vão ser importantes e peço-lhes que apareçam no nosso próximo jogo em casa, pois queremos continuar a fazer história no futebol português."