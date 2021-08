Álvaro Pacheco: "Este jogo permite-lhes perceberem o que têm de fazer para melhorar"

Treinador do Vizela considerou que a diferença no marcador, frente ao Vitória, peca por excesso e assumiu que o golo anulado influenciou o ânimo da equipa e mudou o rumo dos acontecimentos

Reação: "O segundo golo [sofrido] marcou-nos a nível emocional, porque, antes, tínhamos equilibrado o jogo e marcado um golo [anulado]. Estávamos a estabilizar o jogo defensivo e ofensivo e o posicionamento dos nossos médios. No início da segunda parte, não estávamos bem posicionados para ter bola. Esse lance marcou-nos, porque não só o facto de a equipa passar para a frente logo de seguida. É um resultado exagerado pelo que fizemos. Merecíamos ter feito golo, mas o Vitória foi melhor do que nós.

Identidade: "Gosto que as equipas sejam corajosas. Olho para qualquer desafio como uma oportunidade para crescermos e levarmos os jogadores a terem não só sucesso no Vizela, mas também, quando saíram, em equipas acima do Vizela. Não gosto que as minhas equipas joguem em bloco baixo à espera da transição. É este tipo de jogos que permite aos jogadores refletirem e perceberem o que têm de fazer para melhorar. Só ao sermos corajosos vamos crescer no presente e no futuro."

Influência do golo anulado: "Acredito [que o resultado poderia ter sido diferente se o golo anulado fosse válido]. O Vitória teve mais bola, mas foi equilibrado. No início da segunda parte, o Vitória teve um período muito forte. Quando estávamos a equilibrar o jogo, fizemos o golo. Não tenho dúvidas de que o golo iria trazer tranquilidade e confiança. Sem esse golo e com um público fantástico, o Vitória ganhou elã [para o triunfo]."

Futuro: "No ano passado, pagámos o crescimento com perda de pontos no início. Mas a equipa vai crescer e estar mais preparada para os próximos desafios. No próximo jogo [com o Boavista], vamos dar uma resposta muito melhor."