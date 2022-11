Álvaro Pacheco está de saída do comando técnico do Vizela e já há sucessor

Álvaro Pacheco deixa o comando técnico do Vizela e é substituído por Tulipa

Álvaro Pacheco está de saída do comando técnico do Vizela, informação que deverá ser oficializada ainda esta quarta-feira. O treinador já reuniu com os responsáveis vizelenses para proceder à rescisão do contrato.

E o sucessor já está encontrado: Manuel Tulipa. O técnico, de 50 anos, comandava a equipa de sub-23 dos minhotos e vai, assim, "subir um degrau" para a formação principal.

Antes de chegar a Vizela, esta temporada, o antigo médio treinou Ribeirão, Estoril, Trofense, Chaves, Covilhã, passou pelas camadas jovens do FC Porto e comandou os sub-23 do Marítimo (2021/22).

O Vizela ocupa atualmente o 13.º lugar, com 15 pontos.

Álvaro Pacheco guiou o clube no regresso à I Liga e tornou-se, de resto, uma das figuras mais icónicas do clube.

