Álvaro Pacheco e o V. Guimarães-Vizela: "Pelo que têm demonstrado..."

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães. Jogo com início às 20h30 de domingo.

Dois anos no Vizela e o dérbi: "Dois anos que vão ficar na memória e olhando para o próximo jogo, é um dérbi, mas não deixa de ser um jogo com três pontos em disputa e o nosso foco é sempre o mesmo entrar no jogo e manter dignidade e conquistar os três pontos. Vai ser um bom jogo com duas equipas a crescer. Pelo que têm demonstrado no início de campeonato, será um excelente jogo."

Efeito da vitória sobre Tondela: "Trabalhar sobre vitórias é sempre importante para o crescimento, principalmente pela forma como foi. A nossa equipa foi ambiciosa e que acreditou sempre e ser premiada pela audácia dos meus jogadores no último lance do jogo conseguir a vitória."

Dificuldades ofensivas do V. Guimarães: "Não olho para esse prisma. É mais um desafio, com duas excelentes equipas e que olham para o jogo para proporcionar bons espetáculos, sempre com o foco na baliza contrária, com caudal ofensivo muito bom. A equipa que tiver maior controlo emocional e for capaz de controlar todos os momentos de jogo vai estar mais perto de o ganhar. Peço, nos treinos, para que os jogadores saiam da sua zona de conforto e que cuidados devem ter, perceber o jogo e a responsabilidade que têm dentro do jogo. E fazer-lhes ver com situações, conversas e vídeos e ajudá-los a eles a saber de que forma podem ter o seu controlo emocional, as desilusões perante o sucesso e as frustrações."