Álvaro Pacheco e o triunfo do Vizela: "Mais uma vez, depois de um resultado menos bom..."

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após a vitória por 2-0 sobre o Belenenses.

Dedicatória: "Quero dar os parabéns e dedicar a vitória a este clube, a esta massa associativa, começar o ano desta forma é sempre de salutar e bom. São três pontos importantes na nossa caminhada, fundamentais para consolidarmos os nossos objetivos, o nosso crescimento na Liga."

Boa resposta após resultado negativo [derrota 2-0 com o Marítimo]: "Mais uma vez, depois de um resultado menos bom, demos uma grande resposta, à imagem do que é o Vizela: uma equipa com ambição, determinada, que procura sempre ganhar."

Análise: "Foi uma vitória justa e um jogo complicado. Entrámos fortes. Depois de fazer o golo, o Belenenses podia ter feito o empate e conseguimos aguentar bem esse caudal ofensivo e estabilizar, emocionalmente. A partir do segundo golo, conseguimos controlar o jogo como pretendíamos."

Faltou o terceiro golo: "Foi pena, tivemos oportunidades para fazer o terceiro, o jogo estaria mais seguro, mas houve mérito do Belenenses, agarrou-se sempre ao jogo, nunca desistiu e tivemos de nos manter sempre concentrados no jogo para conseguirmos o que tanto ambicionávamos, que era ganhar."

Eficácia: "É um aspeto sobre o qual temos falado, refletido. Temos criado desafios para eles próprios, durante a semana, serem capazes de, quando têm oportunidade, e no campeonato é difícil criá-las, melhorar a eficácia. Hoje, acabámos por consegui-lo, mérito dos meus jogadores, que acreditaram e foram sempre em busca do grande objetivo: conseguirmos levar a bola a zonas de finalização e sermos capazes de o finalizar. Isso revela também o caráter desta equipa: depois de um jogo menos conseguido, damos sempre uma grande resposta. Sabíamos que essa eficácia teria de aparecer para darmos a resposta que queríamos. Apareceu, foi fantástico começar 2022 com uma vitória."

Conseguir duas vitórias consecutivas: "Agora, temos de ter noção de que, na I Liga, depois de uma vitória, não fomos capazes de conseguir a segunda. Então, neste ano, o nosso grande objetivo para este ano é, já no próximo jogo, sermos capazes de dar sequência a este bom resultado."