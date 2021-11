Álvaro Pacheco e o empate em Famalicão: "Da maneira que foi, dói muito"

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após o empate com o Famalicão (1-1), em jogo a contar pela 10.ª jornada da Liga Bwin.

Empate sofrido no minuto final: "Dói [o empate], da forma como é. Foi no último lance. Estivemos 90+8 minutos muito concentrados."

Análise do jogo: "Houve alturas em que estivemos por cima, outras por baixo, mas tivemos sempre o controlo do jogo. Na I Liga, temos de perceber que temos de estar focados o tempo todo. Esta distração tirou-nos dois pontos. Mas, tenho de estar contente com a prestação da minha equipa. Chegou a um campo difícil e esteve perto de vencer."

Mérito do Famalicão: "Há que reconhecer o mérito do adversário, que nunca desistiu, e foi premiado pela audácia na parte final. O resultado ajusta-se, mas, da maneira que foi, dói muito. Houve mérito do Famalicão, que nos condicionou, mas estivemos um bocado intranquilos. Com bola, não tivemos paciência no jogo posicional. Quando fiz as mexidas, começámos a pegar no jogo com fluidez. Era preciso criar superioridade numérica no corredor central. Fizemos o mais difícil, o golo. Faltou-nos segurar o resultado."

Gosto amargo: "Isto afeta-nos [sofrer golos aos 90+8 minutos em jogos consecutivos]. Não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. Isto não pode ser fator de inibição, de receio ou de medo para o próximo desafio. Com o caráter que têm, não tenho dúvida de que os jogadores vão resolver esta situação. Espero que seja já no próximo jogo [com o Estoril Praia], diante dos nossos adeptos, que foram fantásticos hoje, num jogo inteiro à chuva."