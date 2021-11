Álvaro Pacheco e o desempenho do Vizela: "Só perdemos com três equipas até agora"

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela

Treinador fez a antevisão do jogo de amanhã, em casa, com o Estoril

Estoril: "É a próxima oportunidade que temos para voltar aquilo que nos foge há algum tempo e que queremos muito. É um adversário que está a fazer um excelente campeonato, que já conhecemos muito bem, sabemos as pretensões do Bruno Pinheiro e o que pretende nas suas equipas, vai ser um jogo ao mais alto nível, de concentração elevadíssima e acreditamos que vamos voltar ao que queremos muito e merecemos que é regressar às vitórias."

Estoril sem derrotas fora de casa: "É uma equipa que não só no processo ofensivo que gosta de ter bola e que se sente confortável nesse momento, mas também é uma equipa muito vertical e que consegue ter uma grande percentagem de remates e golos. É uma equipa muito matreira, objetiva e eficaz. Teremos que ser uma equipa muito concentrada, porque se permitirmos espaços e desequilíbrios a um adversário moralizado, vão sentir-se confortáveis."

Perder pontos no tempo de compensação: "São processos de aprendizagem. No final do jogo foi uma frustração grande, sentíamos que em Famalicão podíamos ter ganho três pontos, mas temos que perceber que a nossa concentração durante o jogo todo tem que ser até ao fim. Sentimos que enquanto o árbitro não terminar o jogo a concentração terá que ser sempre nos limites. Foi mais um momento de inexperiência e aprendizagem e a equipa vai estar mais madura nos próximos jogos. Vamos estar mais tranquilos."

Quadro clínico: "Sinto que os lesionados estão para breve, pode ser para este jogo. Estão a regressar, a sentir-se melhor e está para breve. Acredito que possa vir algum a recuperar, nos próximos vão estar disponíveis."

Adeptos: "Acredito e faço um apelo porque é importante. No último jogo em casa tivemos uma moldura humana fantástica e espero que a família vizelense apareça porque vão ser determinantes."

Samu: "Vamos ver, todos os jogadores fizeram uma excelente semana de trabalho, todos estão preparados para jogar."

Balanço até agora: "É um balanço positivo, não temos conseguido a vitória, mas neste campeonato só perdemos com o Sporting, Vitória e Benfica e com o Benfica foi nos últimos minutos. Estamos a crescer. Merecíamos ter mais pontos, podíamos, devíamos e merecíamos ter mais cinco ou seis pontos e isso daria maior tranquilidade e libertaria os jogadores para sair da sua zona de conforto. Isso vai acontecer com naturalidade."

Segunda volta: "Vai ser melhor do que a primeira. A forma como esta equipa está a perceber as novas dinâmicas faz-me sentir que a segunda volta vai ser melhor que a primeira. Precisamos de amanhã estarmos serenos e tranquilos e jogarmos o nosso jogo. Se assim o fizermos, acredito que vamos alcançar os três pontos."