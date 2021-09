Álvaro Pacheco e a ida a Barcelos: "Estando ao seu nível, o Vizela é capaz de ganhar três pontos"

Técnico vizelense projetou, com ambição e crença, a visita ao Gil Vicente, contra quem tentará a segunda vitória no campeonato. Presenças de Aidara e Cassiano não confirmadas

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, disse, esta sexta-feira, esperar um desafio "intenso e equilibrado" frente ao "bem organizado" Gil Vicente, que poderá ser batido se os vizelenses estiverem "ao seu nível", na quinta jornada da Liga Bwin.

Agradado com o trabalho do plantel na interrupção competitiva para os jogos das seleções nacionais, o técnico frisou que os seus jogadores ganharam "ritmo" nas duas últimas semanas, estando preparados para a visita a Barcelos, onde vão encontrar um opositor "muito forte" no momento defensivo e no "momento de ganhar a bola".

"Prevejo um jogo muito intenso, porque as equipas do Ricardo [Soares] jogam sempre para ganhar e gostam de jogar bom futebol. Vai ser um jogo intenso e equilibrado. Estando ao seu nível, o Vizela é capaz de ganhar os três pontos", perspetivou, na conferência de antevisão à partida agendada para as 18:00 de domingo.

Natural de Felgueiras, à semelhança do técnico gilista, Álvaro Pacheco prepara-se para cumprir o 71.º jogo à frente do Vizela, precisamente o número de embates em que Ricardo Soares orientou a equipa do vale do Ave, entre as temporadas 2014/15 e 2016/17.

O "timoneiro" vizelense aproveitou a curiosidade para dizer que tem "uma estima muito grande" pelo próximo treinador adversário, tendo ainda salientado que o embate com os "galos" é mais uma "oportunidade" para o emblema recém-promovido à I Liga "trilhar o seu futuro" no escalão maior.

Confrontado com o facto de o Vizela, 13.º da tabela, com quatro pontos, apresentar a defesa mais batida do campeonato - nove golos sofridos -, Álvaro Pacheco vincou que os erros têm "obrigado" os seus jogadores a "procurarem soluções" e a "adaptarem-se a novas realidades".

"Para aprender, todo o ser humano tem de cometer erros. Vamos trabalhar em busca de pequenos pormenores para a equipa evoluir. No último jogo [empate com o Boavista 1-1], já mostrámos mais solidez defensiva. Vamos continuar a crescer", observou.

Devido às obras no próprio estádio, o Vizela realizou os respetivos jogos até agora na condição de visitado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Apesar de reconhecer a importância da "zona de conforto", o treinador, de 50 anos, vincou que o plantel tem "ambição e determinação" suficientes para "impor" o seu jogo e "lutar sempre pelos três pontos", independentemente do recinto em que joga.

Questionado sobre a disponibilidade dos lesionados Aidara e Cassiano, o técnico vincou que os atletas estão em "fase de reintegração" no plantel, sendo necessário "avaliá-los com mais pormenor" para saber se estarão disponíveis para a visita a Barcelos.

O Vizela, 13.º classificado com quatro pontos, defronta o Gil Vicente, sétimo classificado com seis pontos, em jogo agendado para as 18 horas de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).