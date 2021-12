Álvaro Pacheco e a goleada com o FC Porto: "Pensei que estaríamos em nível superior..."

Declarações do treinador do Vizela em reação à derrota, por 4-0, sofrida na receção ao FC Porto, a segunda a jogar entre portas, relativa à 15.ª jornada da Liga Bwin

Jogo mais desequilibrado entre as derrotas: "O FC Porto foi melhor, entrou muito forte e chegou cedo à vantagem. Não foi o nosso pior jogo. Tendo em conta as incidências, com a capacidade do FC Porto em empurrar-nos, nunca abdicamos de tentar, nunca nos desvirtuamos nem perdemos a coragem de tentar chegar à baliza. Tínhamos que ser capazes, como disse na antevisão, em ser uma equipa mais compacta, principalmente em momentos de transição do FC Porto. O FC Porto fez golos através desses momentos. A perder 2-0, era importante tentar marcar, organizei a equipa para isso, sobretudo a controlar a profundidade. Com bola, fomos capazes de ligar, só faltou perceber melhor os espaços. O FC Porto controlou, houve a expulsão [do Schettine], e partir daí, foi tentar a gestão do jogo."

Falhas no desafio: "A nossa linha defensiva tinha que entender quando éramos atraídos para a pressão mais à frente, para depois o FC Porto aproveitar a profundidade, e ajustar na recuperação das segundas bolas, mas o FC Porto entrou forte, muito sério, ganhou moral, fez dois golos, jogou a alto ritmo sem bola... Acreditávamos que íamos estar a um nível superior durante o jogo."

Confiança no futuro: Estou contente quanto à crença e disponibilidade dos jogadores. Damos sempre uma grande resposta quando temos um resultado negativo. Acredito que isso vai acontecer no próximo jogo. Mantemos a nossa identidade. Os sócios e adeptos podem estar descontentes com a derrota, mas viram uma equipa que nunca desistiu."

Perda de Schettine: "Ainda não revi. Sei que os meus adjuntos julgam ter sido sem intenção, mas foi de pitons, e as regras são estas. Não acertou na bola, mesmo tendo esse objetivo, e viu cartão vermelho."