Álvaro Pacheco e a eliminação: "Pelo jogo e pelas oportunidades, merecíamos prolongamento"

Declarações do treinador do Vizela, no final do encontro com o FC Porto, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal (1-3)

Jogo e dificuldades: "Dizer que é um orgulho muito grande olhar para esta equipa, a forma como aceitam os desafios. Há pouco tempo adversário jogou com esta equipa contra candidato. Tenho de estar muito orgulhoso pelo comportamento e pela determinação. Não era fácil. Tenho que destacar os jogadores. Queríamos estar no máximo para poder acalentar este sonho. Não foi possível. Os jogadores cumpriram. Fomos capazes, em comparação com o último jogo com o FC Porto. Por aqui é o caminho. Pelo jogo e pelas oportunidades, merecíamos prolongamento. É pena não podermos continuar."

Alternativas: "Quando há uma ideia muito bem vincada, quando todos percebem a identidade. Também sou por apostar nos jovens. Todos eles têm trajeto longo pela frente. Têm de perceber que, para chegar aqui, têm longo caminho. Há aqui meninos com potencial, com futuro. O que me deixa satisfeito foi a forma como abraçaram o jogo e a determinação que tiveram. No último jogo não tivemos a imagem do Vizela. Hoje, contra uma das melhores, se não a melhor, estivemos bem."