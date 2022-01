Álvaro Pacheco e a derrota no dérbi: "Há que perceber que é importante ser Vizela nos 90 minutos..."

Declarações do treinador do Vizela em reação à derrota, por 1-0, diante do vizinho Moreirense, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin, disputado no estádio vizelense

Vizela descaracterizado: "Na primeira parte, sim. Entrámos nervosos, precipitados, sem ligar jogo, sobretudo pelo corredor central. Tivemos muitas perdas de bola e sabíamos que o Moreirense sai muito bem no contra-ataque. Criou-nos desconforto e oportunidades para o adversário. Não estando ao nosso nível, conseguimos chegar à baliza adversária e criar perigo."

Resultado: Na segunda parte, durante o nosso melhor período, em que empurrávamos o Moreirense, ficámos expostos com uma perda de bola. Após sofrermos o golo, tivemos uma grande reação. Criámos situações, deixámos de ter medo, tivemos oportunidades. Fomos capazes de controlar o adversário. Penso que, pelo desenrolar do jogo, o empate ajustava-se."

Consistência: "Não fomos eficazes também a controlar a largura e a linha defensiva. Devíamos ter sido iguais no início do jogo como quando fomos depois de sofrermos o golo. [Ter] Aquela vontade, alma, paixão em campo. Foi isso que faltou. Temos de refletir, falar e perceber que é importante ser Vizela durante 90 minutos."

Futuro: "Só se perderam três pontos. Queríamos dar sequência a um bom resultado. Hoje também ocorreu, aqui, o primeiro dérbi deste clube, em casa, na I Divisão e queríamos ficar na história. Há que levantar a cabeça e seguir em frente. Temos a sorte dos próximos jogos serem em nossa casa. Há que perceber o que fazer para evoluir."