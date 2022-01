Álvaro Pacheco e a confusão final: "Era escusado. Nada a ver com o que foi o jogo"

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, após a derrota, por dois golos sem resposta, na receção ao Sporting, na ronda 18.

O jogo: "Penso que estivemos sempre no jogo e criámos dificuldades. Entrámos fortes e tivemos oportunidades. Sabíamos que vinham de uma derrota e queríamos adiantarmo-nos no marcador, pois podia criar mais instabilidade [no Sporting]. Fizeram golo na primeira oportunidade quando o jogo estava controlado. São muito pragmáticos e eficazes no momento do remate."

Reação: "Estivemos à procura do golo, procurámos chegar ao empate e eles fazem o segundo golo.

Ao intervalo disse que era importante ligar o nosso jogo e poderíamos criar oportunidades e assim reentrar no jogo. Criámos as oportunidades, mas não conseguimos marcar. Este jogo decide-se pela eficácia. Mas temos de estar orgulhosos."

Otimismo: "Não era o resultado que queríamos, mas a equipa está ligada à ideia e ao compromisso.

Com todo o plantel claro que teríamos mais opções para mexer. Vamos ficar muito mais fortes para o próximo desafio. Há um equilíbrio muito grande, dois grupos a serem criados. Estamos focados no nosso processo, em ter mais regularidade. Pressão foi fantástica, a jogar a este ritmo deixa-nos satisfeitos quando olhamos para o futuro. É o nosso compromisso e visão, acreditamos muito. Falta-nos limar no último terço e aproveitar melhor as oportunidades."

Confusão no final do jogo: "Claramente que era escusado. Não tem nada a ver com o que foi o jogo."