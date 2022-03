Álvaro Pacheco e a arbitragem no Benfica-Vizela: "Não vou falar porque não quero ser castigado"

Declarações do treinador Álvaro Pacheco no Benfica-Vizela (1-1), partida da 26ª jornada da Liga Bwin

Arbitragem: "O que posso dizer é que a expulsão é bem decidida. Mas foi uma má arbitragem. Não vou falar porque não quero ser castigado, mas, das três equipas, a de arbitragem foi a pior em campo."

Elogio à atitude e apelo aos adeptos: "Viemos de uma derrota que não pretendíamos [contra o Santa Clara], que foi dura. Mas chegar aqui e ter esta postura... À medida que o campeonato vai caminhando para o fim, sentimos que os pontos são muito importantes. Não foi sorte, foi mérito do que a equipa fez, agora temos mais um ponto. Vamos festejar, mais uma vez estes jogadores fizeram história no futebol português, escreveram mais uma página bonita neste clube. Os nossos adeptos são fantásticos, o exemplo perfeito do que é o amor a um clube e esperamos contar com eles no próximo jogo, para podermos voltar às vitórias."

Análise: "Mais um excelente jogo. Duas excelente equipas, era importante dar uma resposta depois do último jogo. Demos uma nova imagem, uma equipa muito personalizada, a procurar criar mossa ao Benfica. A nossa forma de encarar o jogo foi agressiva e corajosa e isso levou à expulsão [de Taarabt]. Penso que tivemos o jogo praticamente controlado, praticamente. Penso que estivemos muito bem. Na primeira parte, o Benfica apostou em transições, criou-nos desconforto. Na segunda parte fomos mais personalizados, a sermos pacientes e fomos capazes de criar oportunidades de golo. As oportunidades acabaram por ser equilibradas, é verdade que o Benfica acaba com mais do que nós, mas penso que pela qualidade e personalidade que demonstrámos, o ponto ajusta-se."