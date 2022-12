Álvaro Pacheco despediu-se dos jogadores: emoção e direito a guarda de honra

Relação entre Álvaro Pacheco e os jogadores do Vizela é muito forte e na despedida houve lágrimas. Treinador teve direito a guarda de honra.

Álvaro Pacheco deixou o comando técnico do Vizela e, na manhã desta sexta-feira, despediu-se dos jogadores e dos funcionários do clube. Foi uma despedida emotiva, com lágrimas de ambas as partes.

Os jogadores fizeram mesmo questão de fazer uma guarda de honra ao treinador que comandou os minhotos nos últimos três anos e meio. Durante esse período de sucesso - subiu do Campeonato de Portugal à Liga SABSEG e da II Liga à Liga Bwin, mantendo-se no primeiro escalão na época de "estreia" - a relação entre atletas e técnico foi sempre muito forte e, por essa razão, o adeus de hoje foi difícil.

E é de realçar que há alguns jogadores do plantel atual que acompanharam Álvaro Pacheco desde a temporada no Campeonato de Portugal até este momento.

Em breve, Tulipa deverá ser oficializado como novo treinador dos vizelenses.