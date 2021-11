Álvaro Pacheco comenta golo anulado por um centímetro e diz que arbitragem portuguesa é "muito boa"

Garante que é sincero quando diz que a arbitragem em Portugal "tem muita qualidade e está a evoluir". Isto apesar de o Vizela já ter sido prejudicado nesta época de regresso ao escalão principal

Aconteceu no jogo com o Gil Vicente e a decisão de anularem um golo ao Vizela por um fora de jogo de um centímetro (!!!) há de entrar para os anais da história do futebol.

Ver um golo anulado por um centímetro, como aconteceu ao Vizela, é futebol?

-Seguramente que não. Se nos interrogarmos o que é que gostamos mais no futebol, claro que é o golo. Anular um golo por um centímetro não está com nada. São as regras, eu sei, não gosto muito de me queixar, mas gostava que isso não tivesse acontecido.