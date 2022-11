Álvaro Pacheco assinala marca histórica no Vizela: "Enche-me de orgulho"

O técnico, que em três épocas levou o clube minhoto do CNS à I Liga e garantiu a permanência, chegou aos 119 jogos e estabeleceu novo recorde. Com a humildade que o caracteriza, o treinador repartiu o mérito com todos os que o acompanham e acompanharam nestes três anos e meio no comando técnico do clube minhoto.

Álvaro Pacheco é o treinador com mais jogos pelo Vizela. O técnico atingiu, frente ao Paços de Ferreira, a marca dos 119 jogos e superou Carlos Carcia, que se ficou pelos 118. Além de ser o único que orientou a equipa na I Liga, Álvaro Pacheco é também o treinador que regista mais vitórias, 55, e golos marcados, 197.

"De uma forma muito sucinta, estes 119 jogos significam trabalho, dedicação e, por vezes, superação, resiliência, crença e gratidão. Gratidão a todos os que comigo fizeram este caminho - alguns continuam ao meu lado, outros seguiram caminhos diferentes - mas todos contribuíram para esta marca, que me enche de orgulho", afirmou.

Curiosamente, a contratação de Álvaro Pacheco resultou de uma mensagem de parabéns ao Vizela pelo apuramento para o play-off (2018/19) enviada ao então presidente da SAD Diogo Coutinho, que sensibilizou o dirigente que logo o referenciou para época seguinte. E, dias depois, juntamente com o administrador Gonçalo Moreira e o diretor-geral Tiago Dias, propuseram o projeto ao técnico.

"Percebi que era o desafio que ambicionava para a minha carreira, pois era um projeto sustentado em dois pilares essenciais, profissionalismo e estabilidade. É óbvio que houve momentos difíceis mas esta longevidade explica-se com o fantástico grupo de profissionais com que tive e tenho a honra de trabalhar" frisou.

Ivo Gonçalves diz que "é top"

O guarda-redes Ivo Gonçalves, que trabalhou com Álvaro Pacheco do CNS à I Liga, elogia o treinador. "Não é por acaso que em três temporadas tem duas subidas e uma permanência na I Liga. Em termos humanos é top, tem uma ligação muito forte aos jogadores", explicou, acrescentando: "E em termos táticos e estratégicos é muito bom, como tem provado ao longo do seu percurso. Analisa bem o adversário e prepara bem os jogos e, mesmo ao intervalo, fornece informações preciosas", frisou.