Álvaro Pacheco aponta a um objetivo do Vizela: "Para sonhar ainda não se paga imposto"

O treinador Álvaro Pacheco marcou presença no lançamento do filme sobre a caminhada do clube desde a II Liga ao principal patamar do futebol português. "Até ao fim", assim se chama o documentário

Um filme: "Disse aos meus jogadores que o trajeto que íamos fazer ia passar para filme, Em tom de brincadeira foi-lhes lançado esse desafio, estimular-lhes a adrenalina e foi possível. É um orgulho muito grande. O nosso trajeto foi tão bonito e quem passou por ele viveu momentos muito bonitos. Há vários momentos. É uma equipa que foi criando à volta de uma ideia, conceito. De valores e muito ligada aos valores desta cidade".

Capitão deste filme: "Não me considero o capitão, mas o elemento que fez parte. O treinador é o rosto, mas temos de olhar para quem está por detrás. Tive a sorte de trabalhar com gente fantástica e com jogadores com carácter enorme. Isto tem de ser partilhado por todos, desde o CNS à I Liga. Eu acredito que o melhor está para vir. Vai haver a segunda parte deste documentário, é a visão deste clube."

Qual é a segunda parte: "Acredito que o Vizela vai chegar às competições europeias. É preciso tempo, mas é o nosso sonho e que é comum a esta cidade. Se olharmos para os valores desta cidade, é lutadora e sonhadora e acreditou sempre. E para sonhar ainda não se paga imposto. Vamos sonhar e pensar no que é preciso para alcançar esse sonho".

Sobre o Belenenses, próximo adversário: "Com o aproximar do final do campeonato os três pontos são muito importantes e trazer uma vitória de um adversário direto a faltarem quatro jogos... Daremos um passo fundamental para a confiança e estabilidade. Temos de nos focar no que podemos fazer, vamos encontrar um adversário motivado, nos últimos cinco jogos só perdeu um, com o Benfica. Está forte, mas acredito que se o Vizela estiver ao nível do último jogo e melhorar a finalização será capaz de trazer os três pontos"