Álvaro Pacheco antevê um "excelente espetáculo" na receção ao Gil Vicente

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, realçou este sábado que espera um "excelente espetáculo" entre a sua equipa e o Gil Vicente, pelo "futebol muito positivo" que ambas praticam, em desafio da 22.ª jornada, marcado para domingo.

A formação vizelense atravessa um ciclo de três jogos sem derrotas e ocupa a 11.ª posição do campeonato, com 23 pontos, enquanto os gilistas, quintos da tabela, com 34, vivem uma fase de seis jogos consecutivos sem desaires, pelo que o treinador antecipou um duelo com futebol "atrativo", à imagem do que aconteceu no empate (2-2) da primeira volta, em Barcelos.

"Antevejo um excelente espetáculo, um bocado à imagem do que foi o jogo da primeira volta. Ainda nos lembramos daquele jogo, em que houve muitas oportunidades, quatro golos, um golo anulado [ao Vizela] por um centímetro, duas equipas com futebol muito positivo, uma promoção muito grande ao futebol", vincou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, em Vizela.

Convencido de que os "azuis e brancos" de Vizela têm argumentos para se impor aos galos, até por serem o conjunto com "mais oportunidades flagrantes" criadas, a seguir aos "três grandes, ao Braga e ao Vitória de Guimarães", Álvaro Pacheco alertou para as valias do oponente em termos defensivos, mas também ofensivos.

"O Gil Vicente é uma equipa muito agressiva sem bola, que fecha muito bem os espaços ao seu adversário. Depois, em transição, consegue ser uma equipa rápida e vertical. Quando a bola entra nos três jogadores da frente, eles são fortes na decisão e no um para um", observou.

Elogioso para com o "padrão de jogo muito positivo" trabalhado pelo treinador Ricardo Soares, que vai estar ausente do banco de suplentes gilista por castigo, o timoneiro reconheceu que o Vizela deve melhorar o "foco defensivo" face aos últimos três jogos, em que sofreu seis golos, apesar de ter sempre pontuado.

"Temos de estar ao nível que temos estado, melhorando o foco defensivo. Temos de olhar para o que somos e de dar continuidade ao que tem sido a nossa evolução. Temos de ser uma equipa mais estável, mais compacta. Temos de ser capazes de manter o nosso jogo posicional e de aproveitar os espaços para levar a bola às zonas de finalização", perspetivou.

Álvaro Pacheco revelou ainda que o defesa central Ivanildo Fernandes e o médio Raphael Guzzo estão indisponíveis para domingo, por lesão, antes de ser questionado sobre os desacatos vividos no final do embate de sexta-feira entre FC Porto e Sporting (2-2), no Estádio do Dragão, no Porto, e de dizer que não se revê "em nada daquilo" que se viu.

O Vizela, 11.º classificado da Liga Bwin, com 23 pontos, recebe o Gil Vicente, quinto, com 34, em jogo agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.