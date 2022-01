Álvaro Pacheco anseia pela regularidade: "Há algo que a equipa ainda não fez..."

Treinador do Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao forasteiro Belenenses, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin, vincou o desejo de criar uma inédita sequência vitoriosa

Próximo desafio: "Ganhar é sempre bom para o crescimento e para a confiança da equipa. Já merecíamos ganhar um jogo [no Estádio do Futebol Clube de Vizela para a I Liga]. Merecíamos ter ganhado com o Estoril Praia [1-1]. Hoje conseguimo-lo com muito trabalho e dedicação. Queremos que a equipa, depois de uma vitória, consiga outra. É algo que a equipa ainda não fez. Isso é importante para ganhar regularidade. Para a semana, jogamos outra vez em casa [com o Moreirense] e o desafio é esse."

Triunfo especial: "Dedico esta vitória a este clube [a propósito do 83.º aniversário], a esta cidade e a estes adeptos fantásticos. Os meus jogadores merecem estar na I Liga e viver a oportunidade do país conhecer este clube e estes adeptos."