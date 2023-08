Alexander Schmidt e Vizela de acordo e rescisão assinada

Com procedência no LASK Linz, da Áustria, Alexander Schmidt, de 25 anos, chegou a Vizela no final do defeso da época passada

Alexander Schmidt rescindiu este domingo o contrato que o ligava ao Vizela até ao final da época de 2023/24. Sem espaço no ataque dos minhotos, face à contratação de Jardel (ex-Feirense), Unzueta (ex-SD Logronês, Espanha) e Essende (ex-Caen, França), o ponta-de-lança austríaco acedeu à denúncia amigável do vínculo e vai agora tratar do seu futuro.

Com procedência no LASK Linz, da Áustria, Alexander Schmidt, de 25 anos, chegou a Vizela no final do defeso da época passada mas sentiu algumas dificuldades de adaptação ao futebol português e por isso só foi utilizado em doze jogos da Liga, cinco dos quais como titular. E sem registar qualquer golo ou assistência.