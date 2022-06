Alex Méndez na mira dos EUA e do México

O internacional sub-20 norte-americano tem dupla nacionalidade e ainda poderá optar por qualquer das seleções e por isso continua a ser seguido por ambas



Alex Méndez terminou a época passada em alta e prepara-se para se afirmar como um dos jogadores que fazem a diferença na liga portuguesa e superar expectativas no Vizela, mas tem mais desafios à vista: é disputado por duas seleções com lugar no Mundial do Catar.

O médio-ofensivo, 21 anos, foi uma das surpresas do último campeonato. Ganhou protagonismo pelo excelente golo que marcou ao FC Porto, no Dragão, mas também pelas qualidades exibidas ao longo da temporada, que fizeram recair sobre ele as atenções das seleções dos Estados Unidos da América (EUA) e do México, uma vez que possui as duas nacionalidades e está ainda em condições de poder optar pela que representará no patamar mais elevado.

Até agora, o médio com ascendência mexicana tem sido internacional pelos EUA, onde nasceu. Adquirido esse estatuto no Mundial de sub-20 realizado na Polónia, em 2019, em que exibiu grande potencial e despertou o interesse do México. Recorde-se, neste contexto, que ambos os países conseguiram a qualificação para o Mundial do Catar, a disputar-se em novembro, o que por certo constituirá um fator de motivação extra para o jogador, no arranque da Liga Bwin.

A formação de Alex Méndez começou com a camisola do Chivas e prosseguiu no LA Galaxy, ambos dos EUA, antes de, em 2018/19, se transferir para os sub-19 do Friburgo, na Alemanha. Nas duas épocas seguintes jogou nos bês do Ajax (Holanda), onde fez 39 jogos, três golos e seis assistências.