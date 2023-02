"Ainda não estou na forma que gostaria. Posso contribuir muito mais"

Ivanildo, centra do Vizela, diz que está ainda distante da condição física que deseja e o levará a ser mais influente na equipa.

Ivanildo aproveitou o jogo com o FC Porto para mostrar que merece a confiança do técnico Manuel Tulipa e vai manter-se no eixo da defesa do Vizela na receção ao Chaves. "Entramos em todos os jogos para vencer, até porque a equipa está numa fase boa e, apesar da derrota no Dragão, foi bastante competitiva e esteve bem. Contra o Chaves, vamos ter o Vizela de sempre, a jogar para ganhar", frisou o defesa, recusando embandeirar em arco por conta das vitórias nos três últimos jogos em casa. "Temos os pés bem assentes na terra. A equipa sabe o que deve fazer", afirmou.

"A nossa casa é a nossa fortaleza, porque os adeptos dão-nos uma energia contagiante que ajuda a virar o marcador ou a marcar mais golos. Eles são fenomenais e seria bom termos mais apoio fora, porque temos de pontuar para efetuamos um campeonato mais estável."

Em termos individuais, o central considera que pode "dar ainda muito mais." "Em forma, posso contribuir muito mais para a equipa. Ainda não estou na forma que gostaria, mas vou continuar a trabalhar para estar presente sempre que a equipa precisar", assinalou.

Quanto à exibição diante dos portistas, considerou ter feito "uma primeira parte boa, mas na segunda houve mais confiança e fui mais forte nos duelos", concluiu.