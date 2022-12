Adeptos insultam Tulipa após estreia no comando técnico do Vizela

Vários adeptos já tinham protestado a saída de Álvaro Pacheco durante um treino do Vizela, atirando engenhos pirotécnicos para o relvado.

A estreia de Tulipa no comando técnico do Vizela terminou com um empate 1-1 diante do Mafra, na segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga. Após a partida, o técnico foi insultado por adeptos quando se preparava para prestar declarações à comunicação social na zona de entrevistas rápidas.

Mesmo antes do técnico, que substituiu Álvaro Pacheco ao leme do Vizela, ter começado a falar aos microfones da Sport TV, foi possível ouvir-se: "Oh Tulipa vai para o c...".

Recorde-se que, no sábado, dezenas de adeptos dirigiram-se ao treino do Vizela para protestar contra a saída de Pacheco, responsável por duas subidas de divisão consecutivas. Para além de terem sido entoadas várias críticas na direção da SAD, foram lançados engenhos pirotécnicos para o relvado.

