Adeptos contra saída de Álvaro Pacheco: "Vizela é nosso até morrer!"

Revoltados com a saída de Álvaro Pacheco, vários adeptos dirigiram-se este sábado ao treino do Vizela, entoando críticas contra a SAD do clube.

Dezenas de adeptos do Vizela dirigiram-se este sábado ao treino da equipa para protestar contra a SAD do clube, tendo sido lançados engenhos pirotécnicos para o relvado.

Revoltados com a saída do treinador Álvaro Pacheco, substituído de forma interina por Tulipa, que orientava os sub-23 do Marítimo na época passada, foram várias as críticas lançadas contra a SAD.

"Não brinquem com os vizelenses, pensam que o Vizela é vosso?; Vizela é nosso e há de ser!; Nem a cara dão aos sócios?; Pensam que nos vamos calar? e Vizela é nosso até morrer!", foram alguns dos cânticos entoados.