A mensagem de Álvaro Pacheco: "Perdeu a melhor equipa"

Declarações do treinador do Vizela, no final do encontro com o Benfica (0-1)

Jogo: "Um resultado negativo, claramente. Perdeu a melhor equipa. Perdemos porque quisemos ganhar sempre. O último lance já sabíamos que tinha acabado o tempo extra, mas queríamos ganhar. Com uma escorregadela, acabámos por perder. Passamos a compensação no meio-campo do Benfica. Estreámos três jogadores. Estão identificados com a cultura. Em oportunidades, tivemos mais do que o Benfica. Benfica teve mais posse de bola, mas é normal. Não peçam ao Vizela isso. Fizemos mais um excelente jogo. Não merecíamos ter perdido. Estamos orgulhosos. Vamos tirar ilações fundamentais. Jogámos olhos nos olhos. Estou sempre orgulhoso."

Público: "O público ajudou. Houve momentos em que tivemos por baixo, foi importante o carinho. Dá sempre força extra. Aquilo que eu peço é que no próximo jogo em casa mantenhamos este apoio. Esta cidade é apaixonada"