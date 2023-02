Igor Julião diz que Benfica vai ter de "arranjar maneira de parar o Vizela" na 22ª jornada da Liga Bwin

O defesa do Vizela Igor Julião afirmou que o Benfica, líder da I Liga, vai ter de "arranjar maneira de parar" a equipa minhota, no duelo marcado para sábado, relativo à 22.ª jornada.

Utilizado em 11 partidas do campeonato, o lateral direito brasileiro, de 27 anos, realçou que os vizelenses encaram a receção às "águias" com a "expectativa" de vencer, até para dar sequência ao ciclo de três vitórias e um empate no seu estádio.

"Queremos sempre vencer. Também esperamos a vitória contra o Benfica. O Vizela vai jogar da forma que tem jogado. O Benfica vai ter de arranjar uma maneira de parar o Vizela. Temos olhado muito para o que fazemos e isso tem dado resultados positivos", disse aos jornalistas no Estádio do Futebol Clube de Vizela, palco do jogo marcado para as 20:30.

Depois de um percurso maioritariamente cumprido no Fluminense, clube brasileiro do Rio de Janeiro no qual também se formou, Igor Julião reforçou os "azuis" no início da temporada 2021/22 e admitiu ter sentido "dificuldades" para se adaptar ao futebol luso, antes de se afirmar como titular no final da época passada e na temporada em curso, desde novembro de 2022.

"O futebol aqui é completamente diferente do Brasil. Precisei de adaptação. Agora começo a perceber mais o jogo e a ir mais ao encontro do que estava a planear, que é fazer assistências para golo", realçou.

O defesa do Vizela, 10.º classificado da I Liga, com 26 pontos, assumiu que "chegar à titularidade é difícil", mas "mantê-la é mais difícil ainda", tendo enaltecido o trabalho dos outros laterais direitos, Tomás Silva, de 22 anos, e Hugo Oliveira, de 20, até agora utilizado apenas na equipa sub-23, apesar de trabalhar com o grupo treinado por Tulipa.

"Temos muito bons jogadores no plantel. Os meus colegas elevam o meu nível de treino. (...) O Tomás é um "menino" muito talentoso. O Hugo é um rapaz da equipa sub-23 muito talentoso. Nunca senti a vida facilitada", salientou.