Francis Cann deixa Vizela e já está na Arábia Saudita

Vizela começa a preparar receção ao Rio Ave já sem o ala ganês, cedido até ao final da temporada.

Francis Cann já está na Arábia Saudita. O ala viajou este domingo para o Médio Oriente para cumprir as últimas formalidades e assinar contrato até ao final da época com o Al-Hazem, por empréstimo.

O ganês vai trabalhar sob as ordens do treinador português Filipe Gouveia no clube que que ocupa o terceiro liga na segunda liga saudita.

Entretanto, o plantel de Manuel Tulipa regressa esta segunda-feira aos treinos para preparar a receção ao Rio Ave e o técnico já vai contar com o central Ivanildo a cem por cento, após recuperar de gripe.

O médio Claudemir, que falhou o duelo com o Sporting, na sexta-feira, devido a uma mialgia também deve voltar. Já Kiki, substituído em Alvalade com queixas físicas, vai ser reavaliado, e, embora não mostre sinais de lesão, deve fazer treino com cautelas.