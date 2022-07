Buntic: "Confio muito no projeto do Vizela e penso que é o sítio certo"

Fabijan Buntic, reforço do Vizela

Declarações de Fabijan Buntic, guarda-redes que deixou o Ingolstadt 04, da segunda divisão alemã, e é o mais recente reforço do Vizela

Porquê o Vizela? "Escolhi o Vizela porque o clube acredita em mim e isso para mim é o mais importante na escolha. Mudar de país é também um grande passo, mas acredito que em Portugal posso crescer. Confio muito no projeto do Vizela e penso que é o sítio certo para elevar o meu jogo para outro nível e, claro, e ajudar a equipa a ser bem sucedida".

O que conhece da Liga Bwin: "É um campeonato técnico, rápido, qualidade muito boa dos jogadores. Há três ou quatro grandes equipas e as outras disputam a permanência. Acredito que quem começa bem pode pensar em coisas maiores. Mas vai ser uma luta dura, porque as equipas são similares. Acredito que podemos fazer melhor do que na época passada. Acredito que esse será o grande objetivo".

Aspetos a melhorar no seu jogo: "Há sempre espaço para desenvolver o meu jogo e penso que nesta fase da carreira este é o passo certo como jogador e pessoa, porque a minha vida também vai mudar graças à mudança de país. Espero melhorar como guarda-redes e levar uma nova experiência para a vida".

Mensagem para os adeptos? "Vamos ser uma família, trabalhar juntos. Quando jogarmos, nós jogamos em campo e os adeptos na bancada. Assim poderemos ser bem sucedidos. Eu acredito e espero que vocês também acreditem. Juntos seremos bem sucedidos".