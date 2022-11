Álvaro Pacheco no final do Vitória-Vizela

Declarações de Álvaro Pacheco no final do encontro Vitória de Guimarães-Vizela (2-1, após prolongamento), da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sobre a eliminação: "Estou triste. Tínhamos o sonho de chegar ao Jamor, vínhamos com a ambição que era possível, não foi. Quero dar os parabéns ao Moreno, que está a fazer um excelente trabalho, e ao Vitória de Guimarães."

A expulsão: "Eu já fui expulso, mas não quero que me tirem de um jogo importante, já me tiraram dois jogadores, mas eu quero estar junto dos meus jogadores nesse encontro [com o Paços de Ferreira, para a I Liga, no domingo]."

Erros de arbitragem: "O Anderson viu amarelo no primeiro lance do jogo, numa falta igual a uma que o Guzzo sofre na área. No penálti, o meu guarda-redes é calcado, mas os meus jogadores nunca desistiram, mesmo quando as coisas não saíram bem, mesmo quando as incidências do jogo os poderiam deixar nervosos."

Melhores: "Sentimos que fomos melhores e hoje não passou a melhor equipa em campo. Acho que quem gosta de futebol, quem ama o futebol, gosta de ver o Vizela jogar. Uma equipa que injustamente tem uma série negativa - em alguns jogos merecíamos conquistar pontos e noutros ganhar -, mas não dá tranquilidade nenhuma jogar contra uma equipa em que os lances são assinalados todos contra a mesma equipa."

Desabafo: "Foi um desabafo [do treinador adjunto Pedro Valdemar na flash interview sobre um possível abandono da equipa no intervalo do prolongamento]. Sou muito emotivo e senti que íamos ficar fora de um sonho".