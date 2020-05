Vitória de Setúbal garante primeiro reforço para 2020/21: Derick Poloni,

Derick disputou 100 jogos em três épocas ao serviço do Leixões. Esta temporada fez 28

Já a preparar a época que se aproxima, o Vitória de Setúbal garantiu o primeiro reforço para 2020/21. Derick Poloni, lateral-esquerdo de 26 anos, está a caminho do Bonfim depois de três temporadas ao serviço do Leixões, segundo revelou a O JOGO o presidente da SAD leixonense.

Paulo Lopo, líder do emblema de Matosinhos, confirmou que o lateral está de malas feitas para Setúbal e que o acordo entre as partes permite ao clube "salvaguardar 50 por cento do passe" do camisola 17, que no verão de 2018 renovou contrato até 2021 e ficou com uma cláusula de rescisão fixada em dois milhões de euros.

Há oito anos em Portugal, Derick Poloni subiu a pulso e jogou em todos os escalões. Formado no São Paulo, o defesa deixou o Brasil em 2013/14 para representar a Académica, tendo apenas atuado pela equipa B dos estudantes nos distritais da AF Coimbra. Seguiu-se o Sourense, da Divisão de Honra da mesma associação distrital, e depois o Anadia, do Campeonato de Portugal. Após uma época e meia ao serviço do clube de Aveiro, o brasileiro teve a oportunidade de se estrear na II Liga com a camisola do Leixões, onde rapidamente conquistou o estatuto de titular e participou em 100 jogos no decorrer das três últimas temporadas, que lhe valeram agora o bilhete para a I Liga. Esta época, o defesa participou em 28 dos 29 jogos dos leixonenses, falhando apenas o Chaves, por castigo.

A confirmar-se a mudança para o Vitória de Setúbal, o lateral-esquerdo (que pode também atuar como extremo) será o primeiro reforço assegurado pelo emblema setubalense para a próxima época. Para já, Derick Poloni conta com a competição de Nuno Pinto e André Sousa por uma vaga no onze, sendo que o primeiro está em final de contrato com os sadinos e poderá sair a custo zero no final da presente temporada, embora o prolongamento do vínculo seja o cenário mais provável. Recentemente, Derick afirmou que não pensava voltar ao Brasil porque sentia-se com "condições para chegar a um patamar mais elevado".