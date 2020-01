V. Setúbal corta relações com o Sporting: "Um presidente que envergonha a instituição"

Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal, anunciou corte de relações institucionais com o Sporting.

O Vitória de Setúbal cortou relações institucionais com o Sporting, anunciou este sábado o presidente do clube sadino, após a derrota frente aos leões, por 3-1.

Vítor Hugo Valente falou na sala de imprensa do Estádio do Bonfim e atacou a conduta de Frederico Varandas, presidente do Sporting. "Como se tudo não bastasse, houve a atitude prepotente, de grande má educação com que o senhor presidente do Sporting se apresntou no camarote, a atitude de provocação. Este presidente envergonha a instituição Sporting. Enquanto lá estiver este presidente, o Vitória não mantém relações institucionais", afiançou o dirigente do emblema vitoriano.

"Uma atitude de prepotência na sequência da atitude de prepotência de ontem [sexta-feira], ao colocar em causa a nossa honra como clube, colocando em causa o nosso mérito, isto não é digno de ninguém", acrescentou Vítor Hugo Valente, antes referindo a proposta de "junta médica" avançada pelo Sporting como "pouco digna para o futebol":

"A proposta que o Sporting apresentou muito envergonha e demonstra falta de respeito para com esta instituição. A proposta não é digna, a atitude do Sporting e do seu presidente, querer ganhar três pontinhos contra estes jogadores, que sabe Deus como se mexeram, não é digno para o futebol. Tememos muito para saber as condições deles para o próximo jogo no Jamor", acrescentou o presidente do Vitória de Setúbal.