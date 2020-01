"Tive 40 graus de febre, mas não acreditavam que estávamos f..."

Julio Velázquez, treinador do Vitória de Setúbal, inconformado com quem desvalorizou a virose que acometeu o plantel, espera que a equipa recupere para a próxima jornada.

Julio Velázquez não sabe como será a recuperação do plantel do Vitória de Setúbal da virose que levou a SAD a pedir o adiamento do jogo com o Sporting, sem sucesso. A partida disputou-se este sábado, com vitória dos leões (1-3), e deixou um rasto de indignação no Bonfim.

Quando convidado a antecipar o estado da equipa para a próxima jornada, com o Belenenses, no Jamor, o treinador espanhol desabafou com o seu próprio exemplo: "Não posso dizer, cada ser humano evolui de forma diferente, vamos ver. Temos agora tempo, espero que fiquemos bem para o próximo jogo. Esta noite tive 40 graus de febre na cama, mas alguns não acreditavam que estávamos f..."