Resultado negativo no terceiro rastreio no Vitória de Setúbal

Os resultados foram conhecidos 24 horas depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim.

Os jogadores, equipa técnica e staff do Vitória de Setúbal deram negativo no terceiro rastreio à covid-19, realizado na sexta-feira, anunciou este sábado o clube da I Liga de futebol em comunicado publicado no seu sítio oficial.

Os resultados foram conhecidos 24 horas depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim.

"Tal como dois os anteriores, este rastreio efetuado à covid-19 revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do "staff" se encontra infetado. Assim, a equipa sadina irá prosseguir os trabalhos de preparação para o regresso do campeonato na próxima segunda-feira, no Estádio do Bonfim, mantendo todas as medidas de contingência adotadas até ao momento", lê-se no comunicado.

Na altura da suspensão de todas as competições desportivas devido à pandemia da covid-19, em março, após 24 jornadas cumpridas na I Liga portuguesa de futebol, o Vitória de Setúbal ocupava o 12.° lugar da classificação, com 28 pontos.

O reinício da competição do escalão principal do futebol português está previsto para 04 de junho, no âmbito do plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19.

O Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos do campeonato, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e da final da Taça de Portugal, entre "dragões" e "águias", tendo excluído a continuidade da II Liga.

Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.