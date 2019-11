Regresso de Julio Velázquez à I Liga é hipótese

Goradas as contratações de Renato Paiva e de Daniel Ramos, Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, contactou os representantes de Velázquez e as negociações prosseguem.

Julio Velázquez é agora o principal nome em cima da mesa para a vaga no comando técnico do V. Setúbal. O treinador de 38 anos está sem contrato após a saída da Udinese e poderá estar de regresso ao campeonato português, que conhece bem graças à passagem pelo Belenenses nas épocas 2015/16 e 2016/17. Ainda assim, o espanhol só deverá começar a trabalhar após a deslocação dos setubalenses a Vila do Conde, que deverá contar com Meyong no banco.

Depois de Renato Paiva, também o nome de Daniel Ramos saiu das opções dos sadinos, já que as partes não chegaram a acordo. Nos últimos dias, contactos entre o presidente Vítor Hugo Valente e os representantes de Julio Velázquez terão colocado o espanhol na "pole position" para assumir o cargo, embora nada esteja fechado. A proximidade do jogo com o Rio Ave, marcado para sábado, é também um entrave para uma mudança imediata no comando técnico. Recorde-se que o duelo com os vila-condenses é o quarto jogo num espaço de quinze dias, ciclo que começou com a partida frente ao Marítimo e que ditou a saída de Sandro.

Para já, Meyong, que na passada segunda-feira guiou os sadinos a uma vitória surpreendente diante do Boavista, irá manter o lugar na deslocação a Vila do Conde. Após o duelo com os axadrezados, o camaronês já tinha apontado a essa possibilidade, revelando que também ele aguardava novidades. Velázquez poderá ser apresentado nos dias seguintes, assumindo funções durante a interrupção das provas nacionais e antes do duelo da Taça de Portugal frente ao FC Porto.

Desde a passagem pelo Belenenses, que levou ao 9.º lugar da I Liga em 2015/16, Velázquez orientou o Alcorcón, da II Liga espanhola, nas duas épocas seguintes e no último ano esteve no comando da Udinese, pela qual teve apenas duas vitórias em 13 jogos.