Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal

Carta endereçada ao líder da Mesa da AG, Cândido Casimiro, deve ser entregue nas próximas horas.

Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal, vai apresentar a demissão, apurou O JOGO. O líder do emblema sadino, eleito em janeiro deste ano, enderaçá a carta ao homólogo da Mesa da Assembleia Geral, Cândido Casimiro, durante as próximas horas.

Depois de várias semanas tumultuosas, iniciadas com a descida de divisão devido ao incumprimento de pressupostos financeiros, eis que surge a decisão do dirigente, comunicada aos jogadores no treino da manhã desta quinta-feira.

Recorde-se que há futebolistas com quatro meses de salário em atraso, funcionários com cinco e membros da equipa técnica que não recebem desde março.