"O treinador adversário ser espanhol, português ou nicaraguense é exatamente igual"

Julio Velázquez, treinador do Vitória de Setúbal, fez a antevisão ao encontro com o tondela, da jornada 18 do campeonato.

O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Velázquez, promete uma equipa ambiciosa no jogo de domingo com o Tondela, da 18.ª jornada da I Liga. Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, o técnico espanhol disse não esperar facilidades diante de um oponente que soma apenas um triunfo em partidas realizadas no campeonato no Estádio João Cardoso.

"Vai ser um jogo muito difícil com uma equipa que está a fazer uma boa época, têm boa dinâmica de jogo e atuam em sua casa. Vamos ter muitas dificuldades. Os jogadores estão focados a 100%. Não vamos passear, vamos tentar ganhar. Somos muito ambiciosos seja contra o Tondela ou outro adversário", disse.

Julio Velázquez desvalorizou por completo o facto de ter o compatriota Natxo González como treinador do conjunto beirão. "O treinador do adversário ser espanhol, português ou nicaraguense é exatamente igual para mim. Em 2020, num mundo globalizado, não é por isso que as pessoas têm mais ou menos capacidade. O importante é a qualidade das pessoas. Neste caso, já tive diferentes jogos com Natxo [González], tenho boa relação com ele, é um bom profissional e desejo-lhe o melhor depois deste jogo", referiu.

Questionado sobre a janela de mercado em janeiro, o treinador do Vitória de Setúbal encara com "naturalidade" este período, considerando que a concentração dos seus jogadores não é afetada por eventuais saídas ou entradas que possam acontecer. "O mercado está aberto agora como acontece no verão. Como temos um balneário extraordinário, super responsável e profissional, o nosso foco está no trabalho diário. Acontece com todas as equipas do mundo e podem acontecer saídas ou entradas. Se isso suceder, encaramo-lo com frontalidade e naturalidade. O nosso foco está no Tondela, as outras situações não nos desgastam nem 1%", assegurou.

Frente ao Tondela, Julio Velázqquez não pode contar com os contributos do médio José Semedo (castigado) e dos avançados Alex Freitas e Berto, ambos recuperam de lesões.

O encontro entre o Vitória de Setúbal, nono classificado com 22 pontos, e o Tondela, 10.º com 20, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para domingo, pelas 15:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.