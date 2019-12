Nuno Pinto voltou a jogar no campeonato e está nas contas do treinador

Titularidade do lateral frente ao V. Guimarães foi surpresa.

A titularidade de Nuno Pinto foi um dos destaques do duelo entre os Vitórias do futebol português. O lateral fez a sua estreia nesta edição do campeonato e deverá ter nova oportunidade quarta-feira, dia em que sadinos e vimaranenses medem forças novamente, desta vez para a Taça da Liga.

O camisola 21, que esteve doente com um linfoma, aproveitou o castigo de André Sousa para somar o primeiro encontro da época no campeonato, depois de já ter alinhado na Taça de Portugal frente ao Águias do Moradal, e foi a grande surpresa no onze de Julio Velázquez. No final do jogo, o técnico afirmou que Nuno é mais um jogador à disposição e que conta com ele para a época.

Nas redes sociais, Nuno Pinto comentou o regresso ao futebol de I Liga. "Existem coisas que por vezes não conseguimos explicar, só mesmo sentir. Eternamente grato pela força que me têm dado. Eu precisava desta adrenalina do jogo, foi sempre o meu foco para ultrapassar tudo", escreveu o jogador de 33 anos.

No primeiro jogo de campeonato após os sete minutos jogados frente ao Rio Ave na última jornada da época transata, o lateral esteve em bom plano e regressou com novas funções na estratégia de Velázquez, atuando por várias vezes ao lado de Semedo no meio-campo defensivo quando os sadinos estavam no ataque.

O plantel do V. Setúbal teve ontem a primeira sessão de trabalho da semana e, hoje à tarde, faz o derradeiro treino antes do segundo duelo com o V. Guimarães num espaço de quatro dias. Ainda condicionado, Pirri permanece como dúvida, ao passo que Berto e Hachadi ficam de fora por lesão. Mansilla, que viu o quinto amarelo no domingo, entra nas contas para a Taça de Liga e cumprirá castigo na I Liga, frente ao Paços de Ferreira.