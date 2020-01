Julio Velázquez depois de uma semana difícil: "É impossível estarmos a 100 por cento"

Declarações do treinador do Vitória de Setúbal antes do encontro com o Belenenses SAD.

O treinador do Vitória de Setúbal afirmou que a equipa não vai estar ainda a 100% para o jogo de sábado com o Belenenses SAD, da 17.ª jornada da I Liga.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, Julio Velázquez afirma que além, da condição física (causada pela infeção viral que assolou o plantel na passada semana), as eleições que se realizam na sexta-feira no clube também podem tirar foco à equipa.

"Depois de uma semana muito atípica é impossível que estejamos a 100%. Nem todos os jogadores têm ainda o nível físico adequado devido aos problemas que tivemos. Há muitos dias que se vem falando de outras situações que não são futebolísticas, que são incontroláveis. No dia antes do jogo vai-se falar muito mais das eleições do que no jogo", referiu.

Para evitar que a equipa se ressinta do que se tem passado nos últimos dias, o técnico espanhol apela à capacidade de concentração dos jogadores na partida do Estádio do Jamor. "Há muito ruído esta semana perto da equipa e impede que o foco fique a 100%. Fico preocupado porque não sei se vamos estar focados como temos de estar. Há demasiadas situações que nos podem desviar do foco mais importante", vincou.

Julio Velázquez aponta a mudança no comando técnico do Belenenses SAD como uma dificuldade acrescida para a sua equipa. "Vamos enfrentar uma equipa com novas ideias, com muita energia e muito agressiva, portanto vamos ter um jogo extremamente difícil e complicado", alertou.

O treinador do Vitória de Setúbal, que tem Berto e Alex Freitas como baixas devido a lesão, não revela os jogadores que vão atuar no sábado depois de terem estado impedidos de atuar com o Sporting na ronda anterior.

"Não posso dizer quem está indisponível, porque estaria a dar vantagem ao adversário que já tem muitas vantagens em relação a nós. Vamos também ver como evoluem todos. Já estão quase todos a treinar na dinâmica normal, mas ainda não a 100%", frisou.

O encontro entre o Vitória de Setúbal, 10.º classificado com 19 pontos, e o Belenenses SAD, 15.º com 15, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para sábado, pelas 20:30, no Estádio do Jamor, em Oeiras.