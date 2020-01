José Dias Mendes formaliza candidatura: "Pretendemos ser diferentes"

José Dias Mendes formalizou esta sexta-feira a candidatura à presidência do Vitória de Setúbal.

José Dias Mendes formalizou esta sexta-feira a candidatura à presidência do Vitória de Setúbal, clube em que concorre às eleições de 17 de janeiro com a Lista C em nome da "mudança" e com o lema "honra e sinceridade".

No Estádio do Bonfim, o empresário, sócio do clube desde 20 de novembro de 2017 com o número 8.591, disse acreditar que é a pessoa certa para cortar com o passado e implementar no Vitória as mudanças que o clube precisa para se modernizar. "O Vitória tem futuro e em nome desse futuro acreditamos que o clube precisa de uma mudança e de rostos novos para mudar o paradigma do modelo de negócio que temos atualmente. Pretendemos mudar e ser completamente diferentes", disse.

José Dias Mendes, de 50 anos, é pós-graduado em organização e Gestão do futebol profissional, em marketing e tem os cursos de team manager e diretor desportivo e considera que esses requisitos, aliados à competência dos membros que compõem a sua lista, são trunfos da sua candidatura.

"Temos pessoas com muita experiência e a preparação adequada para chegar ao Vitória e fazer as coisas de forma completamente diferente do que tem sido feito nos últimos anos. É o momento de os vitorianos decidirem se querem que o clube continue a ser mais do mesmo, com as mesmas pessoas, ou se querem algo de novo e que representem mais-valias", vincou.

O líder da Lista C às eleições do Vitória de Setúbal revelou algumas das medidas que tem no seu programa eleitoral. "Queremos inovação, não só na gestão, mas também no marketing e modelo geral da SAD, como também nos outros órgãos. Outra das medidas que temos no programa é promovermos reuniões mensais entre a direção e os demais órgãos sociais. Quanto mais massa cinzenta para debater ideias, melhor", referiu.

Jorge Girão Calheiros (candidato à presidência da mesa da assembleia geral), José Luís Cruz (ao Conselho Fiscal e Disciplinar) e Ricardo Mira (Conselho Vitoriano) são os líderes dos órgãos sociais que acompanham José Dias Mendes (candidato a presidente da direção) na Lista C.