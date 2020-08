Jogadores do Vitória de Setúbal chamados para falar com o presidente

Clube despromovido ao Campeonato de Portugal.

O presidente do Vitória de Setúbal, Paulo Gomes, começou esta sexta-feira, no Estádio do Bonfim, a conversar individualmente com os futebolistas que compõem o plantel, de forma a tomarem decisões sobre o futuro.

Depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter rejeitado a providência cautelar do conjunto sadino, decisão que excluiu o clube das provas profissionais, colocando-o no Campeonato de Portugal em 2020/21, a prioridade é agora esclarecer a situação dos atletas.

Apesar de muitos jogadores não estarem na disposição de serem relegados ao terceiro escalão do futebol nacional, a direção de Paulo Gomes procura a todo o custo salvaguardar os interesses do Vitória de Setúbal numa altura em que são esperadas muitas saídas.

Entretanto, o treino de hoje voltou a ser orientado por Albert Meyong, técnico interino que tem dirigido os trabalhos da equipa desde o arranque dos mesmos na passada segunda-feira. A sessão contou com a presença de alguns jogadores dos sub-23.

Numa publicação nas suas redes sociais Instagram e Facebook, que reflete o sentimento que se vive no plantel do Vitória de Setúbal, o defesa João Meira, de 33 anos, afirmou ter dificuldade em acreditar no que está a acontecer com o clube.

"Hoje, talvez seja o pior dia da minha carreira desportiva! Reagindo um pouco mais a frio sobre a notícia que veio a público no decorrer do dia de ontem [quinta-feira], ainda me custa acreditar que possa ser verdade a decisão tomada", escreveu.

O central formado no emblema setubalense não esconde "tristeza e revolta" pela exclusão do clube das provas profissionais.

"Não sou nada nem ninguém para opinar sobre o clube, mas o sentimento de tristeza e revolta é muito grande por ver o clube que fez parte da minha formação enquanto homem e jogador afundar-se num mar de indecisões. Felizmente, dentro das quatro linhas, que é o que me compete, servi o Enorme da melhor maneira que sabia e conseguia", referiu.

A finalizar, João Meira, que em Portugal representou também o Cova da Piedade, Mafra, Atlético CP e Belenenses, deixou uma mensagem que indicia uma despedida.

"Para o quer que seja que possa estar reservado para este clube, muito obrigado Vitória por me teres dado tudo o que deste", disse.